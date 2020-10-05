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aksam.com.tr
  • 05 Ekim 2020 Pazartesi 13:15
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Alanyaspor geçen sezon olduğu gibi bu sezon da milli araya lider girdi

Alanyaspor geçen sezon olduğu gibi bu sezon da milli araya lider girdi

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Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 4'üncü haftasında evinde Atakaş Hatayspor'u 6-0 mağlup ederek, liderliğe yükseldi. Milli araya namağlup lider giren Akdeniz temsilcisi, geçen sezon da 3'üncü hafta liderlik koltuğuna oturmuş ve milli araya lider girmişti.

Aytemiz Alanyaspor, geçen sezon yakaladığı istikrarı bu sezon da sürdürüyor. Akdeniz temsilcisi geçen sezon 3'üncü hafta sonunda namağlup yerleştiği liderlik koltuğuna bu sezon 4'üncü haftada yine namağlup olarak yerleşti. Yine geçen sezon milli ara öncesi birinci sıraya yükselen Alanyaspor, bu sezon da milli araya lider girdi. Geçen sezonun şampiyonu Medipol Başakşehir'in bu sezon 4'te 0 yaptığı ve golsüz beraberlik sonrası 1 puanla son sırada bulunduğu ligin zirvesine yerleşen Aytemiz Alanyaspor, bu sezona 4'te 3 yaparak başladı. Bir maçtan da beraberlikle ayrılan turuncu yeşilli takım 10 puanla ligin zirvesine yerleşti.

HEDEF GALATASARAY

Geçen sezon 3'üncü haftada 3 galibiyetle 9 puan alarak lider olan turuncu yeşilliler, milli ara sonrası lig ikincisi Fenerbahçe'yi ağırlamış ve 3-1 mağlup etmişti. Alanyaspor bu sezon ise milli ara sonrası Galatasaray'a konuk olacak. Alanyaspor, önce evinde Fenerbahçe ile berabere kalan, ardından UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden ve son olarak Kasımpaşa deplasmanından yenilgiyle dönen Galatasaray'a karşı oynayacağı maçı kazanıp, liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

GOL KRALLIĞINDA DA LİDER

Bu sezon ligde namağlup unvanını koruyan 4 takımdan biri olan Akdeniz temsilcisi ayrıca ligde 1 golle en az gol yiyen ve 11 golle en çok gol atan takım pozisyonunda. Gol krallığında da 2 futbolcusunu birden sıralamaya sokan Alanyaspor'un, Hatayspor maçında hattrick yapan başarılı sol kanadı Davidson 4, genç forveti Adam Bareiro ise 3 golle ilk iki sırayı paylaştı.

Aytemiz Alanyaspor'un istikrarı ve başarısı, taraftarları oldukça ümitlendirirken, artık şampiyonluk yolunda da hayaller kurulmaya başlandı.

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