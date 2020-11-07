Alanyaspor 0-0 Trabzonspor CANLI

Trabzonspor, Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşıyor. Ligin 3. haftasında Malatya karşısında sahadan 3-1 galip ayrıldıktan sonra son 4 lig maçında 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, Akdeniz temsilcisi önünde kötü gidişine son vermeye çalışıyor.
AYTEMİZ ALANYASPOR - TRABZONSPOR
STAT: Bahçeşehir
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN Sports 1
HAKEM: Ali Palabıyık
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Salih, Davidson, Bakasetas, Efecan, Adam Bareiro
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Kamil Ahmet, Vitor Hugo, Edgar, Pereira, Flavio, A. Parmak, A. Ömür, Ekuban, Djnaniny
CANLI ANLATIM
1' Maç başladı.
Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayan Kasımpaşa rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Antalyaspor'a beraberliği getiren golü 90+2. dakikada Sidney Sam kaydetti.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, sakatlıkları süren Marcao ile Saracchi'den fedakarlık talep etti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut öğrencilerine mesaj verdi. Konyaspor'u yenmesi halinde ligde son 11 yılın en iyi başlangıcına imza atacak olan sarı-lacivertlilerde oyuncularını motive etmek isteyen genç hoca, "Hedef şampiyonluk, kazanmak zorundayız" dedi.
Beşiktaş'ta Welinton'un yerine oyuna dahil olan Francisco Montero'nun performansı beğenilmedi.
Galatasaray'da ilk 7 haftada tam 10 futbolcu sakatlandı. Bir türlü tam kadro olamayan sarı-kırmızılılarda oyuncuların özellikle kas problemleri baş ağrıttı. Ligin başından bu yana 10 farklı oyuncu 11 defa sakatlık sorunu yaşadı.
Üç gün süren görüşmelerde takımla ilgili analizlerini yöneticilerle paylaşan Abdullah Avcı, "Hem Trabzonspor'un hem de benim başarmak istediklerim var. Ortak noktamız çok" dedi. Tecrübeli teknik adam bugün Alanyaspor maçını da izleyip yönetime rapor verecek