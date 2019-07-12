Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,728
  • 6,4397
  • 256.65
  • 97411.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Alan Ruiz, Gazişehir Gaziantep'e gelmeyi reddetti

Alan Ruiz, Gazişehir Gaziantep'e gelmeyi reddetti

Alan Ruiz, Gazişehir Gaziantep'e gelmeyi reddetti

Olcay Şahan ve Muğdat Çelik transferlerini bitiren Gazişehir Gaziantep, Alan Ruiz'i imza attırmaya ikna edemedi.

TM Dijital Haber Merkezi

2016 yılında 4.800 bin Euro karşılığında San Lorenzo’dan Sporting Lisbon’a transfer olan ve Colon-Aldosivi takımlarına kiralık olarak gönderilen Alan Ruiz, Gazişehir Gaziantep’e gelmeyi reddetti.

Geçtiğimiz sezon Play-Off finalinde Hatayspor’u penaltılarda geçerek Süper Lig’e katılmaya hak kazanan Gazişehir, Olcay Şahan ve Muğdat Çelik’in işini bitirirken Marius Sumudica’nın Arjantinli orta saha Alan Ruiz’i de istediği fakat transferin 26 yaşındaki futbolcunun tercihi sebebiyle gerçekleşmediği belirtildi.

Sporting Lisbon’la 800 bin Euro karşılığında anlaşmaya varmasına rağmen Alan Ruiz’i Türkiye’ye getirmeye ikna edemeyen Gazişehir Gaziantep, diğer tercihlere yönelirken Sumudica’nın orta sahanın her bölgesinde oynayacak efektif bir oyuncu aradığı bildirildi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

İmparator tavla oynadı
Aleyna Tilki'nin kardeşi de oyuncu oluyor
İclal Aydın ve Efe Kubilay çiftinden üzücü haber!
Acun Ilıcalı'dan flaş Cansu Dere açıklaması
Zehra Çilingiroğlu nişanlandı mı? Yanıt verdi
<p>Evde gördüğümüz ve etrafa ve bize zarar veren güveleri doğal yollarla evden uzaklaştırmak mümkün.

Güveleri Doğal Yollarla Evden Uzaklaştırmak Mümkün Mü? | #DoğalaDönüş

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kate Middleton ve Meghan Markle ilk defa çocuklarıyla bir arada! Meghan Markle’a eleştiri yağmuru!

Dünyanın dört bir yanından emek veren işçi manzaraları