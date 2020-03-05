Al Nassr, Maicon'un bonservisi için Galatasaray'a 4 milyon Euro teklif edecek

Geçtiğimiz yıl Şubat ayında 1.5 yıllığına Al Nassr Kulübüne kiralanan Maicon, bu sezonki performansıyla göz doldurdu ve Suudi Arabistan ekibi bonservisini almak için harekete geçti.
Al Nassr forması ile Suudi Arabistan Ligi'nde geride kalan 20 haftanın 19'unda forma giyen Maicon, takımının değişilmez oyuncusu oldu. Suudi Arabistan ekibi 1.7 milyon euro kiralama ücreti ödediği Maicon'un bonservisini almaya karar verdi.
Galatasaray ile sözleşmesi 2021 Mayıs ayında sona erecek olan Maicon için Al Nasr kulübünün 3-4 milyon euro aralığında bir teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi.
Maicon 2019/20 sezonunda Al Nassr formasıyla ligde 19 maçta forma giyerken, tüm kulvarlarda 24 maçta sahada görev aldı. Maicon'un 30 Haziran 2020'de Al Nasr kulübüyle sözleşmesi sona erecek.
(FutbolArena)
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