Al-Hilal'in Falcao isyanı

Kolombiyalı, yaz aylarında Sarı-Kırmızılı takıma veda edebilir... Kolombiya basınından Radamel Falcao ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Es.besoccer.com adlı haber sitesi Galatasaray ile AlHilal'in 34 yaşındaki golcü için görüşmelere başladığını duyurdu.

AKŞAM

Bafetembi Gomis’le yeni sözleşme imzalayamayan Al-Hilal, gözünü Galatasaray’ın yıldız ismi Radamel Falcao’ya dikti... Bu transferle ilgili Suudi basınında birçok haber çıkmasına rağmen dün, Kolombiya basınından bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. Es.besoccer.com adlı haber sitesi, Galatasaray ile Al Hilal’in Radamel Falcao transferiyle ilgili görüşmelere başladığını yazdı. Haberde ‘Al Hilal, Falcao’nun bonservisini almak için uğraşıyor” bilgisine yer verildi.

BU İŞ ÇOK DA KOLAY OLMAYACAK

Kolombiya basınında büyük ses getiren haberin içeriğinde ise, “Falcao yeni sezonda Suudi Ligi’nde forma giyebilir. Görüşmelerin ilk adımı gerçekleşti. Bu bir sır değil. Ancak Falcao’nun G.Saray ile 2022’ye kadar sözleşmesi var. Bu nedenle Al-Hilal, Türk ekibiyle anlaşmak zorunda. Falcao, Galatasaray’ın yıldızlarından biri ve bu iş kolay olmayacak. Bu sezon 20 maçta oynayabildi ve 10 gol attı. Bu unutulmamalı” ifadelerine yer verildi.

YERİNE BALOTELLİ GELECEK

Falcao’nun değerinin 8.2 milyon euro olduğuna değinilen haberde, G.Saray’ın bu miktardan daha fazla bir bonservis talep edeceği de vurgulandı. Es.besoccer.com’a göre Sarı-Kırmızılılar’ın Falcao’yu satmak istemesinin bir nedeni var. O da; Balotelli’yi almak. Kolombiya basını, ‘Falcao gidecek ve yerine Balotelli gelecek. Galatasaray, Balotelli’nin bonservisini almak için temaslara başladı. Bu transferler gerçekleşirse İtalyan oyuncu Galatasaray’ın yeni lideri olacak” iddiasında bulundu.

JUNIOR FALCAO GELİYOR

Falcao, dün ailesiyle kahvaltı yaptığı anın fotoğrafını paylaştı ve altına, “Aile ile güne başlamak” yazdı. Falcao dördüncü çocuğunun erkek olacağını duyurdu.

TARZI BANA BENZİYOR

Meksikalı ünlü golcü Hugo Sanchez, tarzını Falcao’ya benzetti. Ülke basınına konuşan Sanchez, “Falcao bana çok şey hatırlattı. Onunla özdeşleştiğimde gol attığını gördüm. A. Madrid’deki gibi değil ama diğer takımlarda da parlıyor” ifadelerine kullandı.

MONACO’NUN EN İYİSİ

Kolombiyalı yazar Gabriel García Márquez, Juan Pablo Pino, James Rodríguez ve Falcao’nun Kolombiyalı futbolcular olarak Monaco’da forma giydiğini ve de bu isimler içerisinde en başarılı olanın El Tigre olduğunu söyledi.

ZİRVEDE YER ALDILAR

ESPN, Şampiyonlar Ligi’nde en çok gol atan Kolombiyalı forvetlerin listesini çıkardı. İlk sırada Porto ve Atletico Madrid formalarıyla 14 gol atan Jackson Martinez ile aynı sayıda gol bulan Radamel Falcao yer aldı. Haberde Falcao’nun Martinez’den Şampiyonlar Ligi’nde daha fazla maça çıktığına yer verildi.