AKŞAM Özel Röportaj: Sahanın içi kolay asıl iş dışarıda

Engelsiz Aslanlar'ın hocası Sedat İncesu, AKŞAM aracılığıyla spor camiasina tarihi mesajlar verdi: “Sahanın içi çok kolaydır. Asıl savaş sahanın dışındadır. Büyük hocaların asıl başarısı, dışarıdaki krizleri yönetme başarısıdır. Kötü niyetli bir sporcu ya da başka bir sporcunun eşi dahi sizi şampiyonluktan edebilir.”

AKŞAM Özel Röportaj | Orçun ÖZATEŞ

Türkiye’de tekerlekli sandalyenin adını dünyaya duyuran ‘Engelsiz Aslanlar’ın eşsiz başarılarına imza atan Sedat İncesu’ya, koronavirüs sonrası sporu dünyada nelerin beklediğini ve ‘Ergin Ataman, Obradovic ve Fatih Terim’in ortak yanlarının ne olduğunu?’ sorduk. İşte cevabı: “Tüm bu başarılı isimlerin ortak yönü, toplumun %99.9’unun içinde kalmayı seçtiği, güvenli dairenin ve sınırların dışında düşünen ve davranan tutkulu liderler olmaları. Bu tutku zaman zaman ilerleyecek yön bulamadığında ya da biraz önce de dediğim gibi üslup yanlış olunca söyledikleri yaptıkları doğrular heba olsa da onları başarıya ulaştıran eşsiz özellikleri sayesinde çok kısa zamanda toparlanıp yine parmakla gösterilen başarıları sağlayacak kadar da otokontrole sahip büyük değerlerdir.

ŞAMPİYONLUKLAR ZORDUR

Toplumda herkes iyi ya da kötü sözlerle onları konuşur ama bu isimlerle 3 saniyeliğine yer değiştirseler panikten kendi isimlerini dâhi söyleyemezler. Kolay değildir ‘şampiyon takımın hocası’ olmak, bir hoca olarak şampiyon olmak ama başarının bedeli de budur. Sahanın içi çok kolaydır asıl savaş maalesef sahanın dışındadır. Büyük koçların asıl başarısı dışarıda gerçekleşen krizleri yönetebilme becerisidir. Sahada karşınızdaki takımda futbolda 11 kişi basketbolda 5 kişi vardır ama sahanın dışında kendi yardımcınız malzemeciniz kötü niyetli bir sporcumuz ya da başka bir sporcunun eşi dâhi sizi şampiyonluktan edebilir.”

GEREKLİ DERSLERİ ÇIKARDIM

Başarılı spor adamı ‘Keşkeniz var mı’ sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Sadi Şirazi, ‘Yanlış üslup doğru sözün celladıdır’ der. Bugüne kadar kimseden çekinmeden doğrularını söyleyen bir insan oldum yanıldıysam özür diledim. Doğrularımın ise kariyerimi kaybetmek pahasına arkasında durdum. Ama her gücü elinde bulunduranın içine düştüğü kibrin üsluba yansıması gibi doğruluğun ve doğru sözün bana vermiş olduğu gücün kibri ile üslubumda yanlışlıklara yol açtığı bazı olayları düşündüm ve gerekli dersleri çıkardım.”

KRİZDEN KÜLLERİMİZDEN DOĞARAK ÇIKABİLİRİZ

Sedat İncesu: “Bu dönemde birçok spor adamı ve akademisyenle bilgi alışverişinde bulundum. Doğru uygulamalar yapılırsa küllerinden doğmuş bir spor ekolü çıkabilir.”

Galatasaray Tekerlekli Basketbol Takımı’nın Koçu Sedat İncesu, karantina dönemini herkesin düşünüp, üreterek geçirmesini istiyor. Bu konuda kendi hazırlıklarını şöyle anlatıyor: “Benim günlerim evde ama yine üretimle geçiyor. Uzun zamandır yazmak ve yoğunlaşmak istediğim, yine ülkemiz sporu için çok yararlı ve çok detaylı altyapı analiz ve projelerine odaklandım. Kulübümüzle ilgili olanları bitirip başkanımız ve yönetim kurulumuza yolladım. Ülkemizle ilgili olanı ise bitirmek üzereyim. Gerekli yerlere ulaştırıp aynı zamanda da yayınlamayı düşünüyorum.

CİDDİ YOL AYRIMLARI OLACAK

Bu dönemde birçok spor adamı ve akademisyen ile bilgi alışverişinde bulundum. Eğer uygulanırsa bu krizden küllerinden yeniden doğmuş bir spor ekolü çıkabilir diye umuyorum. Kovid-19 sonrası refah ekonomisi ile finanse edilen sektörlerin en başında olan spor ekonomisinin ve kulüplerin çok ciddi bir yol ayrımına gideceğini görüyoruz.”

BAŞARI CEZASIZ KALMAZ

Sedat İncesu: “Başarının cezasız kalacağı dünyada bir yer olduğuna inanmıyorum. Bir şeyler başarmaya başlayınca bir kesimin nefret radarına giriyorsunuz ister istemez. Bakışınızdan duruşunuzdan bir sözünüzden bahane bulup sizi cezalandırırlar.”

TERİM’İN HAYALİ ÜLKENİN HAYALİ

Sedat İncesu: “Futbol antrenörlüğü dendiğinde aklıma ilk ve tek gelen Fatih Hoca’dır ki kendisi de milyonlarca insana olduğu gibi bana da futbolu dolu dolu yaşatıyor. Umarım hayallerine kavuşur onun hayalleri tüm ülkenin hayalleri çünkü.”

KAS GÜCÜ FİNANSMAN ZOR

İncesu: “Birebir ve online olarak sürekli iletişimimiz var. Biz bu dönemi kas gücünü artırmak için bir fırsat olarak görüp tüm sporcularımızı yönlendirdik. Sportif yetenekler kaybolmaz. Eskisinden daha güçlü geri dönebilir ama kovid-19 sonrası en büyük güç kaybı finansal tarafta olacaktır. Bu sebeple de gerekli çalışmaları yaparak kulübümüzü bilgilendirdik.”

MEDENİYET CİLASI İNCEDİR

İncesu: “Umarım herkes kendi üzerine düşen dersleri çıkarır ve sadece doğrular üzerinden üretecek bilimsel ve vicdani seviyeye gelebiliriz. Çünkü çok daha zor dönemler bekliyor bizleri. Kulübümüzü, ülkemizi ve dünyamızı. Medeniyetin cilası incedir, zor zamanlarda çabuk silinir. Umarım altından ilkel ve vahşi bir toplum çıkmaz. Hayatta kalma içgüdüsü ile güçlünün güçsüzü gözünü kırpmadan yiyeceği bir dönem yaşamamayı umuyorum.”

BAŞKA TAKIMDA ÇALIŞMAM

İncesu: “Fenerbahçe’yi Metin Oktay gözünden görüyor ve onun duruşunu örnek alıyorum. Bir teklif gelirse onun sözüyle ‘Bizi sevenleri üzmeyelim baba’ diye cevap veririm. Galatasaray harici bir takımda çalışma zorunluluğu doğarsa, ya başka bir iş yapar ya da yurt dışında bir takım seçerim diye düşünüyorum.”

HAVADA EN İYİYİZ

İncesu: “İlk senelerde uçak yolculuklarında bazı büyük problemlerle karşılaştık ama başarılarla gelen farkındalıkla çok kısa zamanda düzeldi. Başta Türk Hava Yolları olmak üzere tüm şirketlerimizin ciddi bir organizasyon kabiliyeti var hatta dünyanın en iyisi diyebilirim.”

25 KUPALI ASLAN

Galatasaray Tekerlekli Basketbol Takımı’nın hocası Sedat İncesu’nun tatmadığı zafer yok. Engelsiz Aslanları’yla 4 Kıtalararası Dünya şampiyonluğu, 5 Avrupa Şampiyonlar Ligi kupası, 2 Eurocup şampiyonluğu ve 10 Türkiye Ligi kupası kaldıran Sedat İncesu ayrıca 2 Avrupa ikinciliği, 1 dünya üçüncülüğü, 1 de Şampiyonlar ligi ikinciliği onuru yaşadı.