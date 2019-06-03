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03 Haziran 2019 Pazartesi 14:57 | Son Güncelleme: 03 Haziran 2019 Pazartesi 14:57

Akhisarspor'ın gözde ismi Elvis Manu kapış kapış

Akhisarspor'ın gözde ismi Elvis Manu kapış kapış

Spor Toto Süper Lig'e veda ederek 7 sezonluk macerasını noktalayan Akhisarspor'da transfer en gözde ismi Elvis Manu oldu.

Gelecek sezon yeşil-siyahlılarda kalmak istmeyen ve kariyerini Süper Lig'de sürdürmeyi planlayan Hollandalı golcüye başta Trabzonspor olmak üzere, eski takımı Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor ve Kasımpaşa'nın talip olduğu öğrenildi. Ege ekibinin 2021 yılına kadar sözleşmesi devam eden 25 yaşındaki futbolcu için hatrı sayılır bir bonservis bedeli isteyeceği vurgulandı.

10 GOL ATTI

Geride bıraktığımız sezon başında Gençlerbirliği'nden kadroya katılan Elvis Manu, Akhisarspor formasıyla 28 Süper Lig, 7 Ziraat Türkiye Kupası, 6 UEFA Avrupa Ligi ve 1 de Süper Kupa maçına çıktı. Toplamda 10 gol atanh Hollandalı özellikle 3-0 kazanılan Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında sergilediği oyunla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Akhisarspor'da Manu'nun yanı sıra diğer yabancı futbolcular Miguel Lopes, Sissoko ve Serginho'ya da birçok kulüpten teklif geldiği ifade edildi.

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