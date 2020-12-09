Akhisarspor'da teknik direktör Cem Kavçak istifa etti

Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Kavçak, sezon başında gelen teklif üzerine maddi beklentiye girmeden, Akhisarspor sevdasıyla görevi kabul ettiğini, ellerindeki imkanlar ölçüsünde iyi bir takım oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti.
Alınan kötü sonuçlar üzerine bazı kararlar aldığını aktaran Kavçak, şunları söyledi:
"Akhisarspor olarak iyi işler de yaptığımıza inanıyorum. Takımımız her hafta üzerine koyarak gelişti ve umut verdi. Fakat son 3 haftada alınan kötü sonuçlar beni bu kararı almaya itti. Bugün itibarıyla Akhisarspor'da teknik direktörlük görevimden istifa etmiş bulunuyorum. Bize destek olanlara çok teşekkür ediyorum."
Sezon başında Cem Kavçak ile anlaşan yeşil-siyahlılar, 12 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Son üç maçta puan alamayan takım, ligde 13. sırada bulunuyor.
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