  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 13 Mart 2020 Cuma 12:39
  • |
  • 13 Mart 2020 Cuma 12:39

Akhisarspor, Yılmaz Vural'la golü hatırladı

Akhisarspor, Yılmaz Vural'la golü hatırladı

Paylaş

TFF 1'inci Lig'de 6 maç üst üste gol dahi atamayan Akhisarspor, teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde çıktığı son 7 maçta 15 kez fileleri sarsmayı başardı.

Vural döneminde ilk maçta Altınordu karşısında suskun kalan Akhisar, ardından rakip filelere gol oldu yağdı. Yeşil-siyahlılar son 7 maçlık periyotta Hatayspor, Osmanlıspor ve Adana Demirspor'u 3-2, Eskişehirspor'u 2-1, Giresunspor'u 2-0 yenip Menemenspor'la 2-2 berabere kaldı. Akhisarspor, son 7 maçta yalnız 2-0 kaybettiği Fatih Karagümrük maçında gol atamadı. Bu periyotta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle direkt Süper Lig yarışına yeniden ortak olan Akhisarspor'da Erhan ve Onur 4'er, Cikalleshi ve Bjarnason 3'er, Ergin ise 1 gol attı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Yeni Malatyaspor Sergen Yalçın'dan sonra dağıldı!

title

TFF'den koronavirüs tedbirleri

title

Türk hakemliği için tarihi karar! TFF Hakem Meslek Lisesi

Süper Lig takım otobüsüne taşlı saldırı

SPOR GÜNDEMİ

TFF resmen açıkladı! Ligler askıya alındı...
TFF resmen açıkladı! Ligler askıya alındı...

TFF resmen açıkladı! Ligler askıya alındı...

TFF, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'pandemi' olarak değerlendirilen Koronavirüs (COVID-19) salgınının ülke genelinde görülmesi nedeniyle, Gelişim Liglerini (U19,U17,U16,U15,U14) iptal etti.

Ronaldo virüsten korunmak için ada satın aldı!
Ronaldo virüsten korunmak için ada satın aldı!

Ronaldo virüsten korunmak için ada satın aldı!

Juventus forması giyen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun korona virüsten korunmak amacıyla Portekiz'de bulunan Ilha De Fuzeta adasını satın aldığı ve ailesiyle birlikte burada adeta kendini karantina uyguladığı iddia edildi.

TFF'den koronavirüs tedbirleri! Madde madde açıklandı
TFF'den koronavirüs tedbirleri! Madde madde açıklandı

TFF'den koronavirüs tedbirleri! Madde madde açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), koronavirüs salgını nedeniyle müsabakalarda alınacak tedbirler ve seyircisiz müsabaka uygulamaları hakkında açıklama yaptı.

Türk hakemliği için tarihi karar!
Türk hakemliği için tarihi karar!

Türk hakemliği için tarihi karar!

Türkiye Futbol Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye spor tarihinin en önemli iş birliklerinden birine imza attı.

Son dakika! Galatasaray'dan açıklama: 'Ligler ertelensin'
Son dakika! Galatasaray'dan açıklama: 'Ligler ertelensin'

Son dakika! Galatasaray'dan açıklama: 'Ligler ertelensin'

Koronavirüs nedeniyle spor müsabakalarının seyircisiz oynanması kararı alınması nedeniyle Galatasaray'dan bir açıklama geldi. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 'Liglerin seyircisiz oynanması yerine 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi' görüşü savunuldu.

İşte F.Bahçe'nin yeni hocası! Ali Koç 'olmaz' demişti ama karar değiştirdi
İşte F.Bahçe'nin yeni hocası! Ali Koç 'olmaz' demişti ama karar değiştirdi

İşte F.Bahçe'nin yeni hocası! Ali Koç 'olmaz' demişti ama karar değiştirdi

Fenerbahçe yönetimi takımın başına yabancı teknik direktör getirmek istese de mali sıkıntılar Sarı-Lacivertlileri yerli antrenöre zorluyor. Gündemde Abdullah Avcı ve Erol Bulut var.

'22 milyon Euro verelim bitsin bu iş'
'22 milyon Euro verelim bitsin bu iş'

'22 milyon Euro verelim bitsin bu iş'

TRABZONSPOR'UN yıldızı Uğurcan Çakır'ın talipleri her geçen gün artıyor...
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.