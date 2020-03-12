Akatlar ilaçlandı

AKŞAM
Kulüp dün Akatlar’daki Beşiktaş-Türk Telekom karşılaşması öncesinde salonun her yerinde dezenfekte çalışmaları yaptı.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA), Utah Jazz'ın Fransız oyuncusu Rudy Gobert'de corona virüsü (Covid-19) tespit edilmesinin ardından tüm maçlar süresiz olarak askıya aldı.
İSMİ Fenerbahçe teknik direktörlüğü için anılan Roger Schmidt, Hollanda ekibi PSV ile anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe dört koldan yeni teknik direktörünü ararken gelecek olan hocayı ciddi sıkıntılar bekliyor.
Galatasaray'ın dün yaptığı idmanda sakatlanarak antrenmanı yarıda bırakan Henry Onyekuru'nun durumu belli oldu. Genç yıldızın ciddi bir sorunu olmadığı öğrenildi. Nijeryalı futbolcunun Beşiktaş derbisinde oynaması bekleniyor.
Fenerbahçe'de, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde dünyayı sarsan koronavirüse karşı geniş kapsamlı önlemler alınmaya başlandı.
Beşiktaş emektar oyuncuları Gökhan Gönül ve Atiba ile anlaştı. İki futbolcu da mali konularda yönetime hiç sorun çıkartmadı.
Pazar günü derbide Galatasaray ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, sarı kırmızılıların stoperi Marcao'nun üzerine oynamak için talimatı verdi.