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  • AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Milli takımımıza yapılanlar bir nevi şiddettir
10 Haziran 2019 Pazartesi 09:51 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 09:54

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Milli takımımıza yapılanlar bir nevi şiddettir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Milli takımımıza yapılanlar bir nevi şiddettir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Milli Takımımıza İzlanda havaalanında yapılan saygısız muamele, İzlanda yetkili makamlarının doğrudan sorumluluğundadır. İzlanda makamlarını en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelik, A Milli Futbol Takımının İzlanda'da havaalanında pasaport kontrolünde bekletilmesi ve detaylı aranmasına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Milli Takıma yönelik bu tutuma tepki gösteren Çelik, şunları kaydetti:

“Milli Takımımıza İzlanda havaalanında yapılan saygısız muamele, İzlanda yetkili makamlarının doğrudan sorumluluğundadır. İzlanda makamlarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Sporun ruhuna yakışmayan bu saygısızlık karşısında gerekli tüm cevaplar net şekilde verilir. İzlanda makamları, insani olmayan, sporun ruhuna uymayan ve diplomatik açıdan asla kabul edilmeyecek bu davranışların sorumlusudur. Milli takımımıza yapılanlar bir nevi şiddettir. İzlanda makamları bu 'ilkel' uygulama için özür dilemelidir. Bu yanlışı telafi edecek adımlar atmalıdır.”

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