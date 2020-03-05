Ajax şokta! Utrecht'e elenerek kupaya veda ettiler

Hollanda KNVB Kupası yarı finalinde Utrecht ile Ajax karşı karşıya geldi. Galgenwaard'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Utrecht, 2-0'lık skorla kazandı.
Utrecht'e galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Sander Van de Streek ve 65. dakikada penaltıdan Simon Gustafson kaydetti.
Galatasaray'dan kiralık olarak Ajax'ta oynayan Ryan Babel, maç kadrosunda yer almadı.
Utrecht, bu sonuçla birlikte adını finale yazdıran taraf oldu.
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