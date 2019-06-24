Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8055
  • 6,6226
  • 265.014
  • 95.182
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Ajax, Promes'u transfer etti

Ajax, Promes'u transfer etti

Ajax, Promes'u transfer etti

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Ajax, Sevilla'da forma giyen Quincy Promes'u kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, İspanyol temsilcisiyle varılan anlaşmanın ardından Promes ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Ajax'ın 27 yaşındaki Hollandalı milli oyuncu için Sevilla'ya 15,7 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.

Ajax'ın altyapısından yetişen hücum oyuncusu, geride kalan sezonda Sevilla formasıyla 56 maçta görev yaptı ve 5 kez de fileleri havalandırdı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Arzu Sabancı oğlu Hacı Sabancı'nın yeni yaşını o fotoğrafla kutladı
'Neslihan'la yardım vakfı kuracağız'
Yağmur Sarıoğlu: Kocamla dalga geçenler şimdi...
Gülşen zenginim dedi, Hadise sildi
Bu kez o hastaneye kaldırıldı

Biranda Ortaya Çıkan Yunus Sürüsü, Turistleri Şaşkına Uğrattı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Demet Şener istenmeyen gelin mi? Cenk Küpeli canlı yayında anlattı

Mahalleliye korku yaşatan sesin puhu kuşları olduğu ortaya çıktı