Ajax Altay Bayındır'ın peşinde! Teklif geliyor...

SPOR GÜNDEMİ

Jardel onay verdi! G.Saray'a yeni golcü... Jardel onay verdi! G.Saray'a yeni golcü... Bir süredir San Lorenzo forması giyen Arjantinli forvet Adolfo Gaich ile ilgilenen Galatasaray, oyuncunun izlenmesi adına eski golcüsü Mario Jardel'den destek alırken Brezilyalı'nın da olumlu raporlarıyla ilgisini güçlendirdi.

Isla, karısı ve çocuğu yurtta karantinada Isla, karısı ve çocuğu yurtta karantinada Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu sağlığını riske attı. Sarı-Lacivertli takımın tecrübeli sağ beki, Şili'den dönen ve bir üniversite yurdunda karantinaya alınan karısı ile çocuğunun yanında kalıyor. Bu durum, eleştirileri de beraberinde getirdi.

Abdurrahim Albayrak korona günlerini anlattı Abdurrahim Albayrak korona günlerini anlattı Koronavirüs'ü yenen Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, CNN Türk'te Hakan Çelik'e konuk oldu. Corona virüs sürecinde yaşadıklarını anlatan Albayrak "Acaba benden Fatih hocaya geçti diye kahroldum, hep içimde yaşadım. Aman hocama bir şey olmasın diye dua ettim."

Şenol Güneş yeni 10 numarasını buldu Şenol Güneş yeni 10 numarasını buldu Bu yıl Fenerbahçe'nin de Milli Takım'ın patronunun da Ferdi'den beklentisi çok büyük.

Galatasaray yıldız ismi getiriyor! Feghouli yerine... Galatasaray yıldız ismi getiriyor! Feghouli yerine... Aston Villa'dan Trezeguet'nin transferi için Feghouli ile yolları ayırmayı planlayan Sarı-Kırmızılı yönetim, Cezayirli yıldıza gelecek teklifleri bekliyor. Tecrübeli futbolcunun menajeriyle de bu hafta görüşme yapılacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'ye şok! Yıldız oyuncu Fransa yolcusu Fenerbahçe'ye şok! Yıldız oyuncu Fransa yolcusu F.Bahçe'nin Brezilyalı orta sahasının sezon tamamlandıktan sonra Fransa'ya geri döneceği iddia edildi.