Ajax Altay Bayındır'ın peşinde! Teklif geliyor...

Sarı- Lacivertliler’e, Ankaragücü’nden transfer olan ve kısa sürede Harun’u yedek kulübesine gönderip takımının 1 numaralı ismi olmayı başaran Altay’ı, Ajax’ın yakından takip ettiği ve gelecek sezon için kadrosuna katmak adına Kanarya’nın kapısını çalacağı belirtildi. Ajax’ın, dev takımların peşinde olduğu kalecisi Andre Onana’nın ayrılma ihtimaline karşı böyle bir hamlede bulunacağı konuşuluyor.
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Bir süredir San Lorenzo forması giyen Arjantinli forvet Adolfo Gaich ile ilgilenen Galatasaray, oyuncunun izlenmesi adına eski golcüsü Mario Jardel'den destek alırken Brezilyalı'nın da olumlu raporlarıyla ilgisini güçlendirdi.
Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu sağlığını riske attı. Sarı-Lacivertli takımın tecrübeli sağ beki, Şili'den dönen ve bir üniversite yurdunda karantinaya alınan karısı ile çocuğunun yanında kalıyor. Bu durum, eleştirileri de beraberinde getirdi.
Koronavirüs'ü yenen Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, CNN Türk'te Hakan Çelik'e konuk oldu. Corona virüs sürecinde yaşadıklarını anlatan Albayrak "Acaba benden Fatih hocaya geçti diye kahroldum, hep içimde yaşadım. Aman hocama bir şey olmasın diye dua ettim."
Bu yıl Fenerbahçe'nin de Milli Takım'ın patronunun da Ferdi'den beklentisi çok büyük.
Aston Villa'dan Trezeguet'nin transferi için Feghouli ile yolları ayırmayı planlayan Sarı-Kırmızılı yönetim, Cezayirli yıldıza gelecek teklifleri bekliyor. Tecrübeli futbolcunun menajeriyle de bu hafta görüşme yapılacağı öğrenildi.
F.Bahçe'nin Brezilyalı orta sahasının sezon tamamlandıktan sonra Fransa'ya geri döneceği iddia edildi.
Beşiktaş eski Başkanı Fikret Orman, bir kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.