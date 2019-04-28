Ahmet Ürkmezgil: Yarış sonuna kadar devam edecek

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ürkmezgil, "Başakşehir'in puan kaybından sonra ister istemez stres arttı. Ankaragücü çok iyi bir rakip, çok koşan bir takım. Dolayısıyla net bir galibiyet oldu. Puan açısından olduğu kadar moral açısından da iyi bir galibiyet oldu. İnşallah böyle devam eder." diye konuştu.

"Yarış son ana kadar devam edecektir"

Galatasaray'la haftaya oynanacak derbinin 6 puanlık bir maç olduğunu söyleyen Ürkmezgil, "Önemli bir derbi, 6 puanlık bir maç. Başakşehir'i ve arkadan gelen Trabzonspor'u da ilgilendiriyor ama şu andaki puanların geldiği durum itibarıyla her şeyin sonunun olacağı bir durum olmaktan çıktı. Ben bunu hep söylüyorum. Yarış son ana kadar devam edecektir ama 3 puan alan için avantaj olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bir basın mensubunun taraftarların şampiyonluk hesapları ile ilgili sorusu üzerine, "Hesap makinası hocanın işi, bizim işimiz değil. Biz hesap makinasını para bulmak için kullanıyoruz." dedi.