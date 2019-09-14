Ahmet Ürkmezgil: Hakem hataları çok korkutucu

İşte Ahmet Ürkmezgil'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Sayın Zekeriya Başkan göreve geldiğinde kendisin alıp kutlamıştım. Sayın Kaptan, bu sene gerçekten bütün bu olaylarla ilgili çok dikkatli olmamız gerektiğini söylemiştim. Geçen sene çok şeyler yaşandı. VAR çok gündeme geldi, bugün bunun bir neticesi mi kafam karışıyor. Bugün VAR'da Koray Gencerler nasıl verildi, geçen hafta Rize'de de o vardı sanırım. Dördüncü hakem de herhalde ligimizin en genç hakemlerinden biriydi."

"TOP TOPLAYICI ÇOCUĞU 'YAVAŞ' DİYOR"

"Rakip takımın hocasını önceki senelerden de biliyoruz. Rakip takım hocası 4. hakemin önünde ilk yarının sonunda top toplayıcı çocuğa yavaş davranmasını söyledi. Biz onu tribünden gördük. Aşağı inip çocuklardan da tekrar dinledim.

"DORUKHAN'A GELEN TEKME SARI KART MI?"

"İkinci yarı çok yavaş ve yerden topu kaleciye teslim etmeye başladılar. Dorukhan'a gelen tekmeyi sarı kartla geçiştirdi. O kartın rengi sadece sarı mı olmalıydı? Penaltıdan önceki taç atışı VAR'dan incelenmeliydi. Ligimizde daha 4. haftada hakem hatalarının bu boyuta ulaşması düşündürücü ve korkutucu.