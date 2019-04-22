Ahmet Ürkmezgil: Çok önemli bir galibiyet aldık

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendiği maçın ardından stadyum çıkışında açıklamalarda bulunan Ürkmezgil, siyah-beyazlı takımı tebrik etti. Zor bir deplasmandan 3 puanla döndüklerini söyleyen Ürkmezgil, "Çok önemli bir galibiyet. Ligin boyu artık kısaldı, hele Sivasspor gibi düşme hattının hemen üzerinde hala puanlara ihtiyacı olan bir takımdan 3 puan almak önemliydi." dedi.

Çok güzel bir karşılaşma olduğunu ifade eden Ürkmezgil, şunları kaydetti:

"Sivasspor'un 1 puan yeter havasında bir tarzı vardı. O da oyunu çok zorlaştırdı, maçın son dakikalara kalmasının sebebi o oldu. Oyun bir hayli zorlu geçti. Burak'ın olağanüstü golü işi çözdü diyebiliriz. 3 takımın hatta Trabzon'un geriden gelip zorlamasıyla ilk 4 sıranın nasıl belli olacağı son ana kadar devam edecek. Her şey olabilir, biz sonuna kadar bu işi kovalayacağımızı baştan beri söylüyoruz. İkinci yarı en çok puan toplayan takım olarak da bunun hep iddiası içerisinde olduk. Önümüzdeki hafta kendi sahamızda oynayacağımızın bir nebze avantajı olacak, sonra derbi oynayacağız. Başakşehir ve Galatasaray da buraya gelecek. Sivas zor bir deplasman, bulunduğu konum itibarıyla biz de zor bir deplasmandan geçtik, diye düşünüyorum."

Kavalcı: "Artık önümüzdeki maçlara bakacağız"

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı ise alışık olmadıkları bir havada futbol oynadıklarını söyledi. Sıfırın altında 4 derecenin alışık olmadıkları bir hava olduğunu aktaran Kavalcı, "Ama iyi bir havayla İstanbul'a dönüyoruz. Böyle bir maçtan sonra 3 puanla İstanbul'a dönmek ayrı bir mutluluktu. Emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.

Burak Yılmaz'ın oyunun devre arasında soyunma odasına giderken kafasına bir cisim geldiğini anımsatan Kavalcı, şöyle konuştu:

"İçeride tedavisini yaptılar, çıktı golünü de attı. Bizim için çok iyi oldu, 3 puanla dönüyoruz çok mutluyuz. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız. 9 galibiyet, 3 beraberlikle ikinci yarının en iyi takımıyız şu anda. İnşallah önümüzdeki 5 maçı da alıp hedefimiz şampiyonlar ligi, ondan sonra şampiyon olmak. Nevzat Demir'de günümüz geçiyor ama böyle bir maçtan sonra mutlu dönmek bu da ayrı bir zevktir. Şu anda dışarıda 15 puan var, bu büyük bir puan. Biz önümüzdeki 5 maça, kendi maçlarımıza bakıyoruz, oynayacak olduğumuz maçlara bakıyoruz. Zaten 5 maçı da aldığımız takdirde Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz. Diğer rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. 5 hafta uzun bir haftadır bekleyip oynayıp göreceğiz."

Yönetimin kararıyla Burak Yılmaz'ı transfer ettiklerini anımsatan Kavalcı, "Burak sezon başında bizimle olsaydı o günkü şartlarda belki daha iyi bir durumda olurduk. Takım olarak iyi bir durumdayız. Burak'ı ayrıca kutluyorum, çok iyi bir vuruş yaptı. Bütün oyuncularımızla biz bir aileyiz. Takım olarak yolumuza devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.