Ahmet Nur Çebi'den sonra görevinden ayrılan profesyonellerden yıllık 2,5 milyon TL tasarruf

Çebi ve ekibinin yönetime gelmesiyle birlikte görevlerinden ayrılan profesyoneller sayesinde yıllık 2.5 milyon TL tasarruf yapıldı. İlerleyen günlerde de kulübün içerisinde farklı görevlerde yer alan bazı isimlerle yolların ayrılabileceği öğrenildi.