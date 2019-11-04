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  3. Ahmet Nur Çebi'den sonra görevinden ayrılan profesyonellerden yıllık 2,5 milyon TL tasarruf

Ahmet Nur Çebi'den sonra görevinden ayrılan profesyonellerden yıllık 2,5 milyon TL tasarruf

Ahmet Nur Çebi'den sonra görevinden ayrılan profesyonellerden yıllık 2,5 milyon TL tasarruf

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ta başkanlığa seçilmesinin ardından kulübün profesyonel çalışanları ile ilgili sert açıklamalarda bulunmuş ve gerekenin yapılacağını söylemişti.

Çebi ve ekibinin yönetime gelmesiyle birlikte görevlerinden ayrılan profesyoneller sayesinde yıllık 2.5 milyon TL tasarruf yapıldı. İlerleyen günlerde de kulübün içerisinde farklı görevlerde yer alan bazı isimlerle yolların ayrılabileceği öğrenildi.

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