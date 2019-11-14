Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a: Paralar nerede?

Beşiktaş'ta başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi aynı zamanda çok büyük bir mali sorumluluğun altına girmişti. Çünkü kulübün borcu son bir kaç senede katlandıkça katlanmış ve neredeyse içinden çıkılamayacak hâle gelmişti. Göreve başlar başlamaz ilk olarak futbolcuların birikmiş alacaklarını hesaplarına yatıran yeni yönetim şu anda diğer branşların ve personelin ödemelerini gerçekleştirmek için de harıl harıl çalışıyor. Yaklaşık 100 milyon liralık ödeme için kara kara düşünen yöneticiler, kulübün son dört yılda elde ettiği gelirlerin ortaya çıkmasıyla adeta kahroldu. Siyah-beyazlıların kasasına bu dönemde tam 2 milyar 196 milyon lira girdi. Futbolcu satışlarından da son dört sezonda 94 milyon avro gelir elde edilmesine rağmen borç azalacağına daha da arttı.

Çebi denetliyor

Dört sene önce 926 milyon lira olan borç şu anda iki milyar lirayı aşmış durumda. Daha da kötüsü bankalarla yapılan borç yapılandırmasıyla geleceğe ait gelirlere koyulan temlik, rehin ve ipotek tutarı yaklaşık 5,5 milyar lira arttı. 31 Mayıs 2019 itibarıyla bir milyar 643 milyon lira olan rakam, şu anda 6 milyar 543 milyona çıktı. Çebi başkanlığındaki yeni yönetim, son yedi yılda başkanlık yapan Orman'a içinde bulunulan durumdan sorumlu tutarak ateş püskürüyor. Başkan Çebi de bu kara tabloda hatası olanları ortaya çıkarmak için harekete geçmiş durumda. Bir süredir kulübün son yedi buçuk yılındaki harcamalarını bağımsız bir denetim şirketine incelettiren siyah-beyazlıların patronu, çıkan sonucu da kamuoyuyla paylaşacak.

SON DÖRT YILIN TRANSFERLERİ

SEZON GELİR GİDER

2015-16 26,90 13,95

2016-17 14,06 15,10

2017-18 33,80 12,75

2018-19 19,20 10,31

FARK: + 41,85 MİLYON AVRO

Çatıda da sıkıntı var!

Vodafone Arena'nın çatı inşası sırasında Asko firması tarafından kesilen 708 bin liralık danışmanlık faturasının ortaya çıkması yönetimde tartışılıyor. Bazı yöneticiler "Bu tip bir danışmanlık işlemini kulübün içindeki mimarlar ve mühendislerden bedelsiz olarak alabilirdik" derken eskiye dönük hesapları inceleten Başkan Çebi'nin faturada bir hata olup olmadığını bir an önce öğrenmek istediği öğrenildi.

(Türkiye)