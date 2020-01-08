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aksam.com.tr
  • 08 Ocak 2020 Çarşamba 08:27
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  • 08 Ocak 2020 Çarşamba 08:27

Ahmet Nur Çebi transfer için sınırları zorlayacak

Ahmet Nur Çebi transfer için sınırları zorlayacak

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Forvet takviyesi için TFF’den gelecek limit artırımı cevabını bekleyen Siyah-Beyazlılar’da Başkan Ahmet Nur Çebi, tüm sınırları zorlama kararı verdi. Abdullah Avcı’nın talebi doğrultusunda bir golcü almayı planlayan Kartal; Zaza, Balotelli ve Rodallega’yı listesinde tutuyor.

Ara transfer dönemini sessiz geçiren Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan gelecek cevaba kilitlendi...

Önceki gün BJK TV’ye açıklamalarda bulunan Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, “Benim kaynaklarım sınırlandırılmış. Federasyon en fazla 2 milyon TL harcamaya izin veriyor. İtirazlarımızı yaptık. Biz, kulübe geldiğimizde karşılayan tek kişi yoktu. Elimizi nereye atsak ağır problemler çıkıyor” diyerek, mali tabloyu ortaya koymuştu.

Limit artırımı konusunda TFF’ye faiz indirimi talebinde bulunan yönetim, kurumdan gelecek cevabın ardından transferde çalışmalara başlayacak.

Bütçe oluşturulacak

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda ara transferde kadrosunu yeni bir forvetle güçlendirmek için çalışmalarda bulunan Siyah-Beyazlılar’ın, TFF’den olumsuz yanıt gelmesi halinde oyuncu satışı yaparak transfer bütçesi oluşturacağı öğrenildi.

Başkan Ahmet Nur Çebi’nin bu konuda Avcı’nın taleplerini karşılamak için sınırları zorlama kararı aldığı kaydedildi. Beşiktaş, forvet transferi konusunda Torino’lu Simone Zaza, Brescia’lı Mario Balotelli ve Denizlispor’dan da Hugo Rodallega’yı gündeminde tutuyor. 

Simone Zaza, Torino formasıyla 13 karşılaşmada rakip fileleri 3 kez sarstı. 

Mario Balotelli, Serie A’da 13 mücadelede Brescia’ya 5 gollük katkı yaptı. 

Hugo Rodallega, Denizlispor’da bu sezon 14 maçta 5 gol attı. 

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