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  • 13 Eylül 2020 Pazar 14:37
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Ahmet Nur Çebi: Sergen Yalçın 2-3 maç takımın başında olamayacak

Ahmet Nur Çebi: Sergen Yalçın 2-3 maç takımın başında olamayacak

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı takımın Trabzonspor ile Süper Lig'de oynayacağı maç öncesi yeni sezonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Çebi, BJK TV'ye yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı herkesin büyük sıkıntılar yaşadığını belirterek, "Her şeyden önce Türk futbolu ve sporu adına hayırlı bir sene diliyorum. İnşallah kazasız, belasız bir yıl geçiririz. Pandeminin etkilerini geçen sezon da bu sezon da gördük. Hocamızın rahatsızlığı, daha evvel benim rahatsızlığım, başka takımlardaki oyuncuların rahatsızlığı oldu. Değişik bir sezon geçireceğiz. Umarım zayiatsız, kazasız, belasız sezonu tamamlarız." dedi.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının kendilerini üzdüğünü vurgulayan Çebi, "Hocamız, karantinadan dolayı belki 2-3 maç takımın başında olamayacak. Zorlu bir süreç, talihsizlik. Sezona deplasmanda, Trabzonspor gibi güçlü bir takımla başlıyoruz. Hocamız takımın başında olmadan başlıyoruz. Tek teselli, bizim burada olmamız. İnşallah takıma moral ve motivasyon veririz. Bütün takımlara sağlıklı süreç diliyorum." diye konuştu.

Yeni sezonun ilginç konularından birinin de taraftarın tribünde bulunmaması olduğunu kaydeden siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Sezonun en kötü tarafı taraftarın olmaması. Taraftar benim için çok kıymetli. Beşiktaş taraftarı özellikle önemli, kıymetli. Taraftar her takım için önemli. Onlardan uzak sezona başlıyoruz ama bir taraftan da sezonun oynanması gerekiyor. Dünya futboluna entegre olmuş Türk futbolu var, onun içinde olmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Çebi, taraftar konusunda en büyük sıkıntıyı kendilerinin yaşayacağını vurgulayarak, "Onların varlığı bana göre önemliydi. İnşallah en yakın sürede kavuşuruz." diyerek sözlerini tamamladı.

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