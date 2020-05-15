Ahmet Nur Çebi: Eşim ve çocuklarımın Twitter hesabı yok, sağlıksız bilgi yayanlara itimat etmeyin

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Çebi, şu ifadeleri kullandı:
"Tüm tedbirleri almamıza karşın ne yazık ki Çarşamba günü gerçekleştirdiğimiz testlerde koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır. Tedavi sürecime vakit kaybetmeden başlandığını ifade etmek isterim.
Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle."
Öte yandan Çebi, eşinin ve çocuklarının Twitter hesabı olmadığını da açıkladı.
Çebi’nin açıklaması şu şekilde:
“Eşimin ve çocuklarımın Twitter hesapları bulunmadığını özellikle belirtmek isterim. Sağlıksız bilgiler yayan kişilere itimat edilmemesini rica ediyorum.”
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunuyor...
Fenerbahçe Beko'nun bütçede indirime gideceği haberleri Avrupa basınını bir süredir meşgul ediyordu. İspanyollardan sonra Yunan ve İtalyan basını da Sarı-Lacivertlilerin gelecek sezon yüzde 50'lik bütçe indirimine gideceğini iddia etti. Haber detayında bu indirim sonucu Zeljko Obradovic, Luigi Datome ve Kostas Sloukas ile yolların ayrılacağı öne sürüldü.
Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, koronavirüs tedavisi gördüğünü açıkladı. Kızılhan, “PSR testim negatif çıksa da ciğerlerimde Kovid 19 bulgularına rastlanmıştır” dedi.
Beşiktaş'ın başarılı sol beki Caner Erkin, koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddialarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yalanladı.
Geçtiğimiz hafta 10 saat süren başarılı bir beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
Ümraniye'de 100 kişiye yapılan testin sonuçları şok etkisi yaptı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de aralarında yer aldığı 8 kişinin test sonucunun pozitif olduğu açıklandı. Burak Yılmaz'ın arabasının fotoğrafı ise kafaları karıştırdı.
Beşiktaş'ın maaş indirimi için görüşmelerini sürdürdüğü Domagoj Vida'ya Arabistan'dan teklif geldi. Hırvat savunmacı teklifi reddederken kariyerine Siyah-Beyazlılarda devam etmek istediğini belirtti.