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  3. Ahmet Nur Çebi çileden çıktı: Terbiyesizlik yapma!

Ahmet Nur Çebi çileden çıktı: Terbiyesizlik yapma!

Ahmet Nur Çebi çileden çıktı: Terbiyesizlik yapma!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bir taraftarın maç sonrası hareketine ve sözlerine tepki gösterdi.

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta konuk ettiği Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olduğu maçtan sonra flaş bir olay yaşandı.

Mücadelenin ardından siyah-beyazlı bir taraftar, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin üstüne yürüdü. Beşiktaşlı taraftar Çebi'ye, "Ağırlığını koy biraz başkan" diye bağırdı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise "Terbiyesizlik yapma" diyerek, bu taraftara karşılık verdi.

Stadyumun özel güvenlikleri ise araya girerek taraftarı uzaklaştırdı ve olayın daha da tatsızlaşmasının önüne geçti.

(Sporx)


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