Ahmet Nur Çebi, Braga maçı öncesi takımla bir araya geldi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Braga deplasmanına doğru yola çıkmadan önce futbol takımı ile kahvaltıda bir araya geldi.

Oyunculara başarılar dileyen Çebi, "Buradaki sorunları biliyorsunuz. İyi yere gidiyoruz. Siz işinizi sahada yapın, ben de burada yapayım. Ara sıra burada kahvaltıda aşk yaşarız birlikte. Başarılar diliyorum, Türkiye'yi ve Beşiktaş'ı temsil ediyorsunuz. Orada göstereceğiniz başarı ve iyi bir oyun, taraftarımızı mutlu edecektir" dedi.

Beşiktaş ile Braga, 7 Kasım günü TSİ 23:00'da karşı karşıya gelecek.

(Sporx)