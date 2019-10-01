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  3. Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş başkanlığına aday olmak için ilk adımı attı!

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş başkanlığına aday olmak için ilk adımı attı!

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş başkanlığına aday olmak için ilk adımı attı!

Siyah-Beyazlılar’da Başkan Fikret Orman, olağanüstü genel kurul kararı almıştı.

Bu gelişmenin ardından seçimin, 13 Ekim’de çoğunluk sağlanamazsa 20 Ekim’de yapılacağı duyurulmuştu. Genel kurulda aday olması beklenen isimler arasında yer alan Beşiktaş eski ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi için şimdiden 250 üyenin noter onaylı destek dilekçelerini divan kuruluna sunduğu bildirildi. Diğer adayların da bu konuda çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

(Fanatik)

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