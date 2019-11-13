Ahmet Nur Çebi acil olarak 100 milyon TL arıyor!

Beşiktaş'ın yeni yönetimi, 2. büyük ödeme için kolları sıvadı. Aralık ayına kadar personel maaşlarının kalan kısmı ve kısa vadeli borçlar kapatılacak.

Beşiktaş'ın 20 Ekim'de yapılan olağanüstü genel kurulunda Serdal Adalı'ya fark atarak göreve gelen Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, 5 gün sonra futbolcuların Temmuz'dan itibaren biriken alacakları ve kulüp personelinin geriye dönük maaşlarının bir kısmı olan 105 milyon TL'lik ödeme gerçekleştirmişti.

Yönetim, şimdi de personelin geriye kalan ödemeleri ve kısa vadeli borçlar için 100 milyon TL'lik nakit arayışına girdi.

Siyah-beyazlı kurmaylar, bu sorunu Aralık ayına kadar çözüp, diğer sorunlara odaklanmayı planlıyor.

(Sabah)