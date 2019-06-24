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Ahmet Canbaz'ın Trabzonspor'a imza atması an meselesi

Ahmet Canbaz'ın Trabzonspor'a imza atması an meselesi

Trabzonspor, Werder Bremen’de forma giyen Ahmet Canbaz ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Gurbetçi futbolcu da Bordo-Mavili taraftarların ‘Ahmet Canbaz Trabzonspor'a hayırlı olsun’ paylaşımlarını beğenerek transferi adeta doğruladı.

Bordo-Mavili ekip, Yeşil-Beyazlılar ile büyük oranda anlaşmaya vardı. 21 yaşındaki futbolcuyla da el sıkışan Fırtına'nın, bu hafta içerisinde genç oyuncuyu Türkiye'ye getirmesi bekleniyor.

Trabzonspor'un listesindeki isimlerden Ahmet Canbaz'dan transfer mesajı geldi... Gurbetçi oyuncu, bordo-mavili taraftarların sosyal medyada paylaştığı, "Ahmet Canbaz Trabzonspor'a hayırlı olsun" gönderilerini beğendi.

AHMET CANBAZ KİMDİR?

Almanya Ligi ekiplerinden Werder Bremen II'de forma giyen futbolcu 21 yaşında. Merkez orta saha olarak oynayan Canbaz, Ümit Milli Takımı'nda da görev yapıyor. Kanatlarda da oynayabiliyor. Werder Bremen'in 2. takımında oynayan Ahmet kariyeri boyuncu çıktığı 138 maçta 36 gol, 33 asist üretti. Yönetimin genç oyuncuyu da istenen şartların oluşması halinde kadroya dahil edip, 4 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

(Takvim)

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