Ahmet Çakar'dan Terim'e: 'Elini öperdim ama...'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş derbisi ardının yaptığı basın toplantısında liglerin seyircisiz oynanması ve ertelenmemesi yönündeki karara tepki gösterdi.
Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Fatih Terim'in derbi sonrası yaptığı açıklamaları yorumladı.
Beyaz TV'de konuşan Ahmet Çakar, Terim'in sözlerini şöyle yorumladı:
"MUSTAFA CENGİZ İLK KONUŞTUĞUNDA ERTELENMELİ DESEYDİN ELİNİ ÖPERDİM"
"Ey Fatih Terim! İnsan, sporcu sağlığını düşünüyorsun. Çok güzel. Ancak Mustafa Cengiz, derbi 50 bin kişi önünde oynanır, stadımız dezenfekte edildi, hiç sorun yok dediğinde neden 'Ligler ertelenmeli!' demedin? O zaman deseydin elini öperdim ama demedin"
"DEVLETE GİDER YAPIYORSUN"
"İbrahim Kalın Türkiye Cumhuriyeti'nin kararını verdi. O dakikadan sonra kimse devletin kararına karşı koyamaz. Sen o zaman devlete gider yapıyorsun."
"FUTBOL DİREKTÖRÜYKEN BÖLGESEL AMATÖR LİG İÇİN YAPTIN?"
"Fatih Terim diyor ki, hadi biz neyse. Alt liglerde ve hatta Bölgesel Amatör Lig takımlarının Allah yardımcısı olsun. Sen yıllarca futbol direktörüydün. BAL için ne yaptın?"
"AKLIN SIRA ABDULLAH AVCI'YA ÇAKIYORSUN"
"Sergen'e diyorsun ki. Eli değmiş. Bana göre Beşiktaş çok kötü oynadı. Hiç Sergen'in eli değmiş gibi değildi. Sergen Yalçın yönetimindeki en kötü maçıydı. Ancak sen aklın sıra Abdullah Avcı'ya çakıyorsun. Geçen sene TürK Telekom'daki o maç. Ayrıca bu sene Abdullah Avcı ilk maçta seni yendi."
Kısa süre içinde seçime gitme kararı alan F.Bahçe Başkanı Ali Koç, yönetimde önemli bazı değişiklikler yapacak. Bu hafta içinde camianınönde gelen isimleriyle bir dizi görüşmeler yapılacak. Ali Koç'un karşısına aday çıkma durumu ise belirsizliğini koruyor.
Ahmet Çakar, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in "Ligler ertelensin" yönündeki açıklamalarını değerlendirdi.
Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı derbi maçta sakatlık geçiren ancak oyuna devam eden Ömer Bayram'ın ameliyat olacağı açıklandı.
Erman Toroğlu, Trabzonspor - Başakşehir maçında verilmediğini düşündüğü penaltı için "Trabzonspor'a operasyon yapılıyor" dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray ile oynadıkları ve 0-0 sona eren derbi sonrası tüm dünyayı sarsan koronavirüsle ilgili ilginç açıklamalarda bulundu. Yalçın'ın röportaj sırasında öksürmesi ise sosyal medyaya damgasını vurdu!
TRT Spor spikeri Ersin Düzen, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in derbi sonrası yaptığı açıklamaları eleştirdi.
Pro lisansa sahip teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir aday gündeme geldi. Sarı-Lacivertliler Altay'ın teknik direktörü Yalçın Koşukavak ile görüştü ancak sonuç alamadı. Sezona Bursaspor ile başlayan ve şu anda Altay'ı çalıştıran Koşukavak, kurallar gereği bu sezon üçüncü bir takım çalıştıramıyor.