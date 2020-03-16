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  • 16 Mart 2020 Pazartesi 09:59
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  • 16 Mart 2020 Pazartesi 09:59

Ahmet Çakar'dan Terim'e: 'Elini öperdim ama...'

Ahmet Çakar'dan Terim'e: 'Elini öperdim ama...'

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Ahmet Çakar, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in "Ligler ertelensin" yönündeki açıklamalarını değerlendirdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş derbisi ardının yaptığı basın toplantısında liglerin seyircisiz oynanması ve ertelenmemesi yönündeki karara tepki gösterdi.

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Fatih Terim'in derbi sonrası yaptığı açıklamaları yorumladı.

Beyaz TV'de konuşan Ahmet Çakar, Terim'in sözlerini şöyle yorumladı:

"MUSTAFA CENGİZ İLK KONUŞTUĞUNDA ERTELENMELİ DESEYDİN ELİNİ ÖPERDİM"

"Ey Fatih Terim! İnsan, sporcu sağlığını düşünüyorsun. Çok güzel. Ancak Mustafa Cengiz, derbi 50 bin kişi önünde oynanır, stadımız dezenfekte edildi, hiç sorun yok dediğinde neden 'Ligler ertelenmeli!' demedin? O zaman deseydin elini öperdim ama demedin"

"DEVLETE GİDER YAPIYORSUN"

"İbrahim Kalın Türkiye Cumhuriyeti'nin kararını verdi. O dakikadan sonra kimse devletin kararına karşı koyamaz. Sen o zaman devlete gider yapıyorsun."

"FUTBOL DİREKTÖRÜYKEN BÖLGESEL AMATÖR LİG İÇİN YAPTIN?"

"Fatih Terim diyor ki, hadi biz neyse. Alt liglerde ve hatta Bölgesel Amatör Lig takımlarının Allah yardımcısı olsun. Sen yıllarca futbol direktörüydün. BAL için ne yaptın?"

"AKLIN SIRA ABDULLAH AVCI'YA ÇAKIYORSUN"

"Sergen'e diyorsun ki. Eli değmiş. Bana göre Beşiktaş çok kötü oynadı. Hiç Sergen'in eli değmiş gibi değildi. Sergen Yalçın yönetimindeki en kötü maçıydı. Ancak sen aklın sıra Abdullah Avcı'ya çakıyorsun. Geçen sene TürK Telekom'daki o maç. Ayrıca bu sene Abdullah Avcı ilk maçta seni yendi."

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