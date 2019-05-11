Ahmet Çakar'dan şok sözler: Serkan Çınar suç işliyor

Galatasaray’ın Çaykur Rizespor’u 3-2 ile geçtiği maça hakem Serkan Çınar’ın kararları büyük tartışma yarattı. Çınar’ın Galatasaray lehine verdiği 2 penaltı ve Rizesporlu futbolcuya çıkarttığı kırmızı kart sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar twitter hesabından “Rize-Galatasaray maçında hakem Serkan Çınar bir takıma maçı kazandırmak için Var hakemiyle birlikte bilerek isteyerek suç işliyor. Bu iş böyle gitmez” yorumunu paylaştı.

Ahmet Çakar, “Rize-Galatasaray maçındaki hakem operasyonu 100 yıllık Türk futbolunun 11 EYLÜL ü olarak karanlık tarihinde yerini almıştır” dedi.

ÇAYKUR RİZESPOR’DAN ÇOK SERT TEPKİ

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 3-2 yendiği maçın ardından Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal ise Türk futbolunun en sert tepkilerinden birini verdi.

Galatasaray'a hakem hataları ile yenildiklerini ifade eden Hasan Kartal, "Ayıp ayıp... Bu terbiyesizler nasıl çoluğunun çocuğunun yüzüne bakacak. Böyle bir şey olur mu? Galatasaray camiası büyük camia, bizi yensin, şamiyon olsun bize ne! Hakem bize neden bunu yapıyor" dedi.

Rizespor üzerinde oyunlar oynandığını belirten Hasan Kartal, "Benim gözümle gördüğüm şey şu, orada bir penaltı yok. Rizespor üzerinde oynanan bir oyun var ancak Rize bunları yemez, Rize bir bütündür" şeklinde konuştu.