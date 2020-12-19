Ahmet Çakar'dan olay yorum: Ezikliği altında kaldı

Süper Lig'te 13. haftasının açılış maçında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'e uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 mağlup oldu.
Yorumcu Ahmet Çakar, Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde karşılaşmayı değerlendirirken, maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu ile ilgili sert ifadeler kullandı.
Fatih Terim'in atılmasıyla Mbaye Diagne'nin penaltıs arasında bağlantı olduğunu iddia eden Çakar'ın bugünkü köşe yazısında ilgili o kısım:
Fatih Terim oyundan atıldı. Niye, neden bilinmiyor. Sanırım hakaret etti. Belki hakaret ettiği pozisyon faul ama bir faul için Terim bunları yapmamalı. Zaten onun ezikliği altında kalan hakem uzatmalarda bir penaltı uydurdu. Bence değil... Ayaklar çarpışıyor, Diagne de abartılı şekilde kendini yere bırakıyor. Maç 1-1 bitti diyorduk ki Galatasaray sözüm ona 1-1 kötüymüş gibi defans güvenliğini bırakıp bastırmaya başladı. İşte o arada Ndao ki dün gecenin en iyi oyuncusuydu Mevlüt'ün önüne mükemmel bir top attı, o da kendine yakışanı yaptı. Galatasaray maalesef Dimyad'a pirince giderken, evdeki bulgurdan oldu. Hakem Mustafa Öğretmenoğlu'nu oyun genelinde pek beğenmedim. Verdiği penaltı yanlış, aslında faulü yapan Diagne... 8 dakika uzatma verip, 13 dakika oynatması da anlamsız ama dedik ya Serdar Tatlı ne ki hakemleri ne olsun.
Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-1 yenildiği maç sonrası açıklamalarda bulundu. Dilmen, penaltının ağır bir karar olduğunu söylerken Emre Akbaba ve Kılınç'tan daha iyi bir performans beklediğini dile getirip “Emre Akbaba'yı hiç böyle görmedim” ifadelerini kullandı.
G.Saray, ligin 13.haftasının açılış maçında bugün Karagümrük'le tam 36 yıl sonra karşılaşacak.
Süper Lig'in 13. Hafta açılış maçında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. Sarı-Kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, maçın 69. dakikasında kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Kırmızı kart sonrası hakeme ağır sözler sarf eden tecrübeli hoca, maç bitiminde de yasak olmasına rağmen sahaya indi. Peki Fatih Terim kaç maç ceza alacak? İşte söz konusu disiplin talimatında yer alan ifadeler…
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