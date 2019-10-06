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  3. Ahmet Çakar'dan Fatih Terim yorumu: Sanki karar aşamasında gibi

Ahmet Çakar'dan Fatih Terim yorumu: Sanki karar aşamasında gibi

Ahmet Çakar'dan Fatih Terim yorumu: Sanki karar aşamasında gibi

Galatasaray’da kötü gidişat sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, Gençlerbirliği deplasmanında da oldukça tutuk bir görüntü sergiledi ve sahadan 1 puanla ayrıldı. Maç sonrası Fatih Terim’in keskin açıklamaları konuşulurken, ünlü spor yorumcusu ve köşe yazarı Ahmet Çakar, tecrübeli teknik adamla ilgili gündeme bomba gibi düşecek sözler sarf etti.

Sabah’taki köşe yazısında Galatasaray’ın oynadığı futbolu eleştiren Ahmet Çakar, mücadelenin hakemi Halil Umut Meler’i de yerden yere vurdu. ‘Galatasaray’ın ahı gitmiş vahı kalmış’ diyen Çakar, Meler için ise “Sahada son derece tehlikeli, çok çok erken eyyam ve tilkilik sularında yüzen bir hakem vardı” ifadelerini kullandı.

“FATİH TERİM SANKİ KARAR AŞAMASINDA GİBİ”

Galatasaray’ın tutuk oyununa da vurgu yapan ünlü spor yorumcusu, “Galatasaray'ın yürüyecek hali yok. Vasatı geçen yok” derken, Fatih Terim ile ilgili de çok konuşulacak ifadeler kullandı.

İşte Ahmet Çakar’ın Fatih Terim’le ilgili söylediği o sözler:

“Sanki futbolcular hocayı ya da yönetimi protesto edercesine oynamıyorlar. Yorgunluk bahane olamaz. Kenardaki Terim'e bakıyorum o da bir tuhaf... Sanki karar aşamasında gibi. Sonuçta Galatasaray art arda kan kaybediyor.”

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