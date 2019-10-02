Ahmet Çakar'dan flaş Falcao yorumu: Adım adım hayal kırıklığına doğru ilerliyor

Galatasaray'ın evinde PSG'ye 1-0 yenildiği karşılaşmanın ardından Falcao'nun performansını eleştiren spor yazarı Ahmet Çakar, "Son birkaç maçtır Babel ve Belhanda iyi değiller. Kanatlar çalışmıyor, öyle olunca da Falcao etkisiz kalıyor. Ama sıkıntı şu, Falcao bu maçlar için alındı. 3 gün önceki Fenerbahçe için alındı. Ama gerçekten tam anlamıyla gizli forvet. Sahada yok gibi... Tabii ki bu tamamen onun suçu değil ama adım adım hayal kırıklığına doğru ilerliyor." ifadelerini kullandı.