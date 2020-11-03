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aksam.com.tr
  • 03 Kasım 2020 Salı 08:00
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Ahmet Ağaoğlu'nun gönlündeki aslan belli

Ahmet Ağaoğlu'nun gönlündeki aslan belli

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AKŞAM

Eddie Newton'ı gönderen Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, takımın başında Tamer Tuna'yı görmek istiyor.

Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor’da yeni teknik direktör arayışları başladı. Trabzonspor’da başkan Ahmet Ağaoğlu’nun gönlünden geçen isim ise geçtiğimiz hafta Antalyaspor’dan ayrılan Tamer Tuna. Ahmet Ağaoğlu, Tuna’nın futbolculuk döneminde idareciliğini de yapmıştı. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun bu hafta içinde Tuna ile bir görüşme yapması bekleniyor.

Listede yer alan diğer isimler ise Fatih Tekke, Mustafa Reşit Akçay, Şota Arveladze, Samet Aybaba ve Giray Bulak.

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