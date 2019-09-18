Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,69
  • 6,2927
  • 275.596
  • 100997
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Ahmet Ağaoğlu'ndan Sturridge açıklaması

Ahmet Ağaoğlu'ndan Sturridge açıklaması

Ahmet Ağaoğlu'ndan Sturridge açıklaması

UEFA Avrupa Ligi'nde Getafe ile oynayacağı maç için İspanya'ya giden Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu.

İspanya'daki maç hakkında konuşan Trabzonspor Başkanı, ''Gruptaki ilk maçımız. Eksiklerimiz var bir hayli fazla. Rahat bir maç olmayacak. İyi bir sonuçla Türkiye'ye dönmek istiyoruz.'' sözlerini kullandı.

''20-30 YAPA YAPA 90'I BULACAK''

Ahmet Ağaoğlu, Gençlerbirliği maçında 20 dakika forma giyen yeni transfer Sturridge hakkında ise ''Sturridge yavaş yavaş form tutan bir oyuncu. Hazırlık sürecini bizimle geçirmedi. En son 20 dakika oynadı. 20-30 oynaya oynaya 90 dakikayı bulacak. Ona çok ihtiyacımız duyduğumuz bir dönem yaşıyoruz. Ekuban da sakatlandı. Sturridge'in de bir an önce artık antrenmanlarını hızlandırıp takımdaki yerini almasını bekliyoruz.'' dedi.

Takım ile konuştuğunu anlatan Ağaoğlu, son olarak ''Takıma taktiği verdim. 4-4-3 oynayacağız. 4-4-3 olmuyor ama değil mi 11 kişi olması lazım.'' diyerek esprili bir yanıt verdi.

(TRT Spor)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

O iddialara sitem etti: Kıskanç insanlar...
Sarmaş dolaş alışveriş yaptılar
Ayrılık iddialarına açıklama
Yarışma programını sunacak mı?
Aleyna Tilki'yi üzen haber! İptal ettiler
<p>Gaziantep’te taksicilik yapan Mehmet Karabıyık, taksisine binen müşterisinin torpido gözünde unut

Taksi´de Unutulan 87 Bin Lirayı Sahibine Böyle Ulaştırdı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

7,5 milyon yıllık fosil, alçılanarak taşındı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları