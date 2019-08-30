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  3. Ahmet Ağaoğlu'ndan kura yorumu: Gruptan çıkabiliriz

Ahmet Ağaoğlu'ndan kura yorumu: Gruptan çıkabiliriz

Ahmet Ağaoğlu'ndan kura yorumu: Gruptan çıkabiliriz

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi sonrası konuştu.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA Avrupa Ligi'ndeki kura çekimin ardından açıklamalarda bulundu.

Basel, Krasnodar ve Getafe ile aynı grupta yer almalarını değerlendiren Ahmet Ağaoğlu, "Basel ve Krasnodar'ı biliyorum. Getafe ile ilgili pek bilgi yok ancak denk takımların eşleştiği bir grup oldu. AEK maçındaki gibi oynamazsak çıkabileceğimizi düşünüyorum. Çok daha güçlü takımlarla eşleşebilirdik, o yüzden bu grup için denk takımlardan oluşuyor diyebiliriz" dedi.

Açıklamalarına devam eden Ahmet Ağaoğlu, "Geniş bir kadroya sahibiz. UEFA Avrupa Ligi'ni düşünerek de bu transferleri yaptık. Son 16 günde 6 maç oynadık, 7 maçımız Fenerbahçe ile olacak. Takım biraz yoruldu ve yıprandı. Fenerbahçe maçından sonraki milli ara iyi gelecektir ve eksiklerimizi gidereceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

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