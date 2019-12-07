Ahmet Ağaoğlu: Türbülansı atlattık

AKŞAM

TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu, camiaya şu mesajları verdi: “Yeni on yıla daha rahat, özgüvenli ve mutlu giriyoruz. Yıllardır yaşadığımız türbülanstan ancak uzun vadeli bir sportif ve ekonomik programı hayata geçirerek çıkabileceğimizi biliyorduk. Bugün şükürler olsun ki sizlerin de desteği ile istediğimiz noktaya çok yaklaştık. Yeni yılda bunu yine hep birlikte daha da ileriye taşıyacağız. Geçen yılki forma satışımızı şimdiden geride bıraktık, taraftarımız yüzde 35 arttı. Trabzonsporlular da görevini layıkıyla yerine getirdi.”