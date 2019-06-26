Ahmet Ağaoğlu: Talimat değişsin imza yetişir

KENAN KARCI - ÖZEL HABER

TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği ile Bankalar Birliği arasında yapılacak ‘Finansal yeniden yapılanma’ programının ne aşamada olduğunu açıkladı. 30 Haziran’da UEFA’nın Trabzonspor ve Fenerbahçe’ye verdiği süre dolacağı için öncelikle bu iki kulüp bankalarla anlaşmayı imzalayıp, her hangi bir yaptırımdan kurtulmak istiyor. Ağaoğlu, bu konuda TFF’nin lisans talimatında bir değişiklik yapmasını beklediklerini, bunun gerçekleşmesi halinde Bankalar Birliği ile anlaşmayı hemen imzalayıp, söz konusu sürede resmiyete kavuşturabileceklerini bildirdi. Ağoğlu gazetemize, çalışmaların ne aşamada olduğunu şu şekilde açıkladı: “Bankalar Birliği ile görüşmelerimizde bir sorun yok, yürüyoruz. Ancak Federasyonun lisans talimatını değiştirmesi ve bunu ilan etmesi gerekiyor. Bunun için yetki (UEFA’dan) aldılar. Ama talimat değişikliği henüz yapılıp, yayımlanmadı.

DEĞİŞİKLİK YAYIMLANSIN!..

UEFA’nın şartlarından birisi de buydu. Bankayla görüşmelerimiz devam ediyor. Çalışmalar devam ediyor. Her hangi bir tıkanıklık yok. Ama lisans talimatının anlaşmadan önce çıkması ve yürürlüğe girmesi gerekiyor. Talimat değişikliği çıkarsa, bankalarla anlaşmayı imzalarız. Yeter ki çıksın, 30 Haziran’a yetişir. Bir sorun olmaz.”