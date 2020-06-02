Ahmet Ağaoğlu: 'Sörloth bizimle kalacak'

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Sörloth'un gelecek sezonda da bordo-mavili takımın formasıyla mücadele edeceğini dile getirdi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Milliyet Gazetesi'nden Bilal Meşe'ye verdiği röportajda Sörloth'un gelecek sezonda da Trabzonspor forması giyeceğini vurguladı.

İlk geldiğinde Norveçli futbolcunun çok eleştirildiğini belirten Ağaoğlu, "Sörloth'u ilk geldiğinde eleştirenler, şimdi 'Hemen alın, sakın göndermeyin' gibi şeyler söylüyorlar. Planı belli olan kulüpler söylentiler üzerinden hareket etmez. Biz Rodallega ile devam etmek istiyorduk. Ama menajerinin talepleri bitmedi. Sonra scout ekibimiz 5-6 oyuncu belirledi. Ben de Hüseyin hocaya sordum ve Sörloth'u aldık. Çünkü bizim kriterlerimize uyan bir oyuncuydu" dedi.

Sörloth'un çok karakterli olduğunu da vurgulayan Trabzonspor Başkanı, "Sörloth için şunu da söylemem gerekiyor. Gerçekten çok karakterli. Adeta evlat diye al. Bugün (dün) izinli olmasına rağmen sahada yardımcı hocalarla çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Bordo-Mavili kulübün patronu transfer politikasını ise şu sözlerle özetledi: "Biz transfer politikası olarak Sörloth'ta izlediğimiz yolda ilerliyoruz. Bonservis ödemek istemiyoruz. Önceliğimiz bedelsiz kiralayabileceğimiz ya da az bir miktar ödeyeceğimiz futbolcular. Bunu Nwakaeme'de de gerçekleştirdik. Biz yetiştirmenin yanında aldığımız oyuncuyu geliştiriyoruz."