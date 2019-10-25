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  3. Ahmet Ağaoğlu, Reims'ten Uğurcan Çakır için gelen 8 milyon Euro'luk teklifi reddetti

Ahmet Ağaoğlu, Reims'ten Uğurcan Çakır için gelen 8 milyon Euro'luk teklifi reddetti

Ahmet Ağaoğlu, Reims'ten Uğurcan Çakır için gelen 8 milyon Euro'luk teklifi reddetti

Trabzonspor’un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Avrupalı kulüpler tarafından paylaşılamıyor.

İngiliz devi Liverpool’un scoutlarına izlettiği Uğurcan için son olarak Fransız temsilcilerinden Reims’ın devreye girdiği ve Trabzonspor’a Ocak ayında transfer edilmek üzere 8 milyon euro teklif ettiği belirtildi. Fransız basınında çıkan haberlere göre, Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun, “Bizim kalecimiz daha fazla eder. Hem onu satmak istemiyoruz” diyerek teklifi geri çevirdiği vurgulandı.

(Star)

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