Ahmet Ağaoğlu, Reims'ten Uğurcan Çakır için gelen 8 milyon Euro'luk teklifi reddetti

İngiliz devi Liverpool’un scoutlarına izlettiği Uğurcan için son olarak Fransız temsilcilerinden Reims’ın devreye girdiği ve Trabzonspor’a Ocak ayında transfer edilmek üzere 8 milyon euro teklif ettiği belirtildi. Fransız basınında çıkan haberlere göre, Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun, “Bizim kalecimiz daha fazla eder. Hem onu satmak istemiyoruz” diyerek teklifi geri çevirdiği vurgulandı.

(Star)