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aksam.com.tr
  • 21 Mart 2020 Cumartesi 18:36
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  • 21 Mart 2020 Cumartesi 18:36

Ahmet Ağaoğlu play-off sistemine karşı olduklarını açıkladı

Ahmet Ağaoğlu play-off sistemine karşı olduklarını açıkladı

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, koronavirüs gündemiyle alakalı açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan zorluklarla ilgili açıklamalar yaptı. Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda yaşanan salgın paniğiyle ilgili de konuşan Ağaoğlu'nun A Spor yayınında yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Maçlar oynanmıyor, naklen yayın geliri yok. Federasyondan oynadığımız maçlar sonunda puan karşılığında aldığımız gelir yok. Bu hafta tüm mağazaları da kapattık, ürün satışından da gelir yok. Şu anda gelir sıfır. Tüm kulüpler için bu geçerli.

Fenerbahçe Basketbol Takımının bazı oyuncularında koronavirüs şüphesi var, Ali Koç ile de konuştum. Geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Yapabileceğimiz herhangi bir şey olup olmadığını sordum. Sayın başkan hastanede, oyuncuların yanındaydı. Daha sonra konuşmak üzere telefonu kapattık.

Oyuncuların tutum ve davranışları hoşuma gitti. Takım görüntüsü verdiler. Obi Mikel dışında gitmek isteyen oyuncumuz yok.

Neden bilmiyorum, play-off bazı çevreler tarafından gündeme getiriliyor. Zaten 8 hafta kalmış. 4 takımlı play-off'ta 6 maçı düşünürseniz, 8 maç hayli hayli oynanır. Mustafa Cengiz'in dediği gibi play-off gündemde değil. Neden dile getirildi bilmiyorum."

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