Ahmet Ağaoğlu: 'Ne gündemimize geldi ne de bir görüşme oldu'

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Hangi amaçla çıktığını bilmediğimiz bir Talisca iddiası var. Ne gündemimize geldi ne de bir görüşme oldu! Net, net, net! Talisca hiç gündemimizde olmadı" ifadeleriyle Brezilyalı futbolcuyla ilgilenmediklerini net bir dille açıkladı.
Ağaoğlu, "Lütfen hiç kimse gözünü yukarıdaki isimlere dikmesin. Takımın bütçesi bu. Biz bunu aşarsak, Trabzonspor'a tarihin en büyük ihanetlerinden birisini yapmış oluruz." şeklinde konuştu.
Everton'da istediği şans bulamayan milli futbolcumuz Cenk Tosun, sezon sonuna kadar Crystal Palace'a kiralandı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalya'da bir basın toplantısı düzenledi.
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç devre arası çok açılmadan 2-3 transfer daha yapacak formülü buldu. Başkan sahibi olduğu Yapı Kredi ve bir leasing firmasıyla yapılandırma konusunda anlaşma sağladı. Kulübün harcama limiti artı 40 milyon TL oldu.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Talisca transferi hakkında flaş açıklamalar yaptı.
Galatasaray'ın Antalya kampı kadrosu belli oldu. Buna göre kadro dışı olan Nzonzi'nin yanı sıra ağır enfeksiyon geçirdiği açıklanan Onyekuru kafilede yer almadı. Babel transfer görüşmeleri, Andone de sakatlığı sebebiyle kampa katılmayan isimler.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir, Kayserispor ve Trabzonspor'un kamplarını ziyaret etti.
Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi'nin ardından bir Kosovalı golcü daha alacağı iddia edildi. Bu ismin ise Salzburg forması giyen Mergim Berisha olduğu belirtildi.