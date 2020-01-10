Ahmet Ağaoğlu: 'Ne gündemimize geldi ne de bir görüşme oldu'

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Talisca transferi hakkında flaş açıklamalar yaptı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Hangi amaçla çıktığını bilmediğimiz bir Talisca iddiası var. Ne gündemimize geldi ne de bir görüşme oldu! Net, net, net! Talisca hiç gündemimizde olmadı" ifadeleriyle Brezilyalı futbolcuyla ilgilenmediklerini net bir dille açıkladı.

Ağaoğlu, "Lütfen hiç kimse gözünü yukarıdaki isimlere dikmesin. Takımın bütçesi bu. Biz bunu aşarsak, Trabzonspor'a tarihin en büyük ihanetlerinden birisini yapmış oluruz." şeklinde konuştu.