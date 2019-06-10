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  • Ahmet Ağaoğlu: Milli maçın Trabzon'da oynanması camiamızı her zaman gururlandırır
10 Haziran 2019 Pazartesi 16:05 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 18:02

Ahmet Ağaoğlu: Milli maçın Trabzon'da oynanması camiamızı her zaman gururlandırır

Ahmet Ağaoğlu: Milli maçın Trabzon'da oynanması camiamızı her zaman gururlandırır

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, taraftarların milli maçın Trabzon'da oynanması talebi hakkında konuştu.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, taraftarların milli maçın Trabzon'da oynanması talebi hakkında Haber61'e özel açıklamada bulundu.

Ağaoğlu, "Milli maçın Trabzon'da oynanması tabii ki de gurur verici bir durum. Trabzonspor olarak her zaman talepkarız. Ancak bu mesele öyle bir iki saatte karara bağlanacak meseleler değildir. Trabzonspor taraftarı milli maç hangi şehirde oynanırsa oynansın Milli takıma destek vermeye hazır olacaktır. Milli maçın Trabzon'da oynanması camiamızı her zaman gururlandırır." dedi.

Öte yandan Trabzonspor'un 3 Haziran'da UEFA'ya verdiği savunmanın ardından herhangi bir kararın çıkmadığını belirten Ağaoğlu, konu ile ilgili kararın bu hafta içerisinde çıkmasını beklediklerini ifade etti.

Transferde birkaç oyuncu ile görüşmelerini sürdürdüklerini belirten Ağaoğlu, "Transferde henüz net bir durum yok. İmza atmadan bir şey diyemeyiz." ifadelerini kullandı.

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