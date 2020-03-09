Ahmet Ağaoğlu: 4 dakika, 14 tekrar seyredilir mi?

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRT SPOR'da yayınlanan Ersin Düzen'in sunduğu Stadyum programına açıklamalarda bulundu. Halis Özkahya'ya tepki gösteren Ağaoğlu, "İyi olmayan bir hakemi kadro içinde tutmanın ne anlamı var?" dedi.

Ahmet Ağaoğlu'nun sözlerinden satır başları...

"Sivasspor - Galatasaray maçı güzeldi, ben zevk aldım. Tarafsız seyredince, insan farklı gözle bakıyor. Sivasspor'u tebrik ediyorum, geldikleri nokta, ortaya koyulan mücadele takdir edilesi. Bizim gibi olumsuzluklarla mücadele eden bir Anadolu takımı."

"Geçenlerde federasyonda yaptığımız bir toplantıda MHK ve yönetim kurulu üyeleri de vardı. Bütün olumsuzlukların onlar da farkındalar ama ellerinde az sayıda hakem olduğunu ve sıkıntı yaşadıklarını ifade ettiler."

"Elinizde kısıtlı sayıda hakem varsa ve mecburen bazı hakemleri veriyorsanız, neden yetiştirmediniz? Bu ülke İHA'ları, SİHA'ları yapacak beyinleri yetiştirdi de, iki tane hakem mi yetiştiremeyecek?"

"Yetersisiz deniyor, bu ailenin içinde yıllardır olan sizlersiniz. Neden yetiştirmiyorsunuz o zaman? Bütün masraflarınızı kulüpler karşılıyor. Kulüplerin gelirinden kesit yapılarak TFF hayatını sürdürüyor."

"Geldiğimiz noktada bakıyoruz, 2 genç hakem ya var, ya yok. Halis Özkahya iyi bir hakem değil, bu net. İyi olmayan bir hakemi kadro içinde tutmanın ne anlamı var?"

"Dünya şampiyonu Fransa'yı yenebilecek bir takımı gençlerden kurmayı başardık ama 3 tane hakem çıkaramadık."

"Gol pozisyonu 4 dakika, 14 tekrar izlenmesine rağmen, kararı açıklamaya giderken dahi, hakemin yüz ifadesinin ve kararsızlığının farkında mısınız? Kendisi de bilmiyordu son ana kadar ne karar verdiğini. 4 dakika, 14 tekrar o pozisyon seyredilir mi? Bu, hakemin kararsızlığını, eğitimsizliğini gösterir."

"Trabzonspor mücadelesi veriyoruz ama bizim gibi, her sene, onlarca maçta haksızlıklara uğrayan takımların da mücadelesini veriyoruz. Onursuz bir şampiyonluğu, onursuz bir başarıyı biz hiçbir zaman istemiyoruz, Allah nasip etmesin."

"Taraftar sezon başından beri bana hep şunu soruyordu, 'Bu sene, o sene mi?' Mücadelemiz şimdi başlıyor, bu hafta, o hafta. Bundan sonra mücadele başlıyor. O sene, bu senenin başlangıcı da bu hafta."

"Medipol Başakşehir maçında tüm taraftarlarımızı göreve çağırıyorum. Gaziantep FK, maçında bu sezonun en kötü futbolunu oynadık, telafi edeceğiz."

"Türk futbolunun sıkıntıları izole edilmezse ileride daha büyük sorunlar yaşanacak"

(TRT Spor)