Ahmed Gaaloul: Türkiye, dünyanın güç dengesinin kalbidir

Dünyadaki Müslüman gençleri temsil eden ve 56 ülkenin üye olduğu İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF)'in, dünyanın farklı ülkelerinden üst-düzey devlet yetkililerini gençlerle buluşturmayı hedefleyen online seminerler dizisinin bu haftaki konuğu Tunus Gençlik ve Spor bakanı Ahmed Gaaloul oldu.

Gaaloul, bütün dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisinden sonraki süreçte gençlerin ekonominin yeniden inşasındaki rolünden bahsederken, Türkiye - Tunus ilişkileriyle ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.



"TÜRKİYE, DÜNYANIN GÜÇ DENGESİNİN KALBİDİR"

Türkiye ile Kuzey Afrika’nın uzun bir tarihi geçmişi olduğunun altını çizen Tunus Gençlik ve Spor Bakanı Ahmed Gaaloul, “Türkiye jeopolitik olarak dünyanın güç dengesinin kalbinde yer alıyor. Tunus’un birçok şehrinde ailelerin çoğu Türk kökenlidir. Bağımsızlığımızdan önceden itibaren, Türkiye ile aramızda uzun işbirliğine dair bir tarihimiz var” şeklinde konuştu.

"TARİH VE ORTAK MENFAATLERİMİZ BİZİ BİRLEŞTİRİYOR"

Devrimden sonra Tunus hükümetinin iki ülke arasındaki bağlarını güçlendirmeye çalıştığını söyleyen Ahmed Gaaloul konuşmasına şöyle devam etti:

“Tunuslu, Kuzey Afrikalı ve Türkiyeli gençlerimizi daha çok yakınlaştırmamız gerek. Tarih bizi birleştiriyor. Ortak menfaatlerimiz bizi birleştiriyor. En önemlisi geleceğimiz bizi birleştiriyor. Türkiye, Kuzey Afrika ve tüm İslam dünyası ülkeleri ile aramızda daha güçlü bağlar kurmamız gerekiyor.”