Ahlaksız teşvik

KADRODA YOBO İLE EMENİKE DE VAR
Nijerya, Afrika Kupası’nda Fildişi Sahilli’ni eleyerek yarı finale yükseldi. Yeşil Kartallar’a ülkesindeki hayat kadınlarında ilginç bir teklif geldi. Hayat kadınları, Nijerya şampiyon olursa 1 hafta oyuncularla birlikte olacaklarını açıkladı.
DAİLYPOST gazetesindeki haberde, Nijerya’daki Hayat Kadınları Birliği Başkanı Jessica Elvis’ten sürpriz bir teşvik geldi. Elvis gazeteye şu çarpıcı açıklamaları yaptı:
GÜZEL BİR HEDİYE OLACAK
“TAKIMIMIZI bu başarısından dolayı tebrik ediyoruz. Fildişi’ni yenmek o kadar kolay bir iş değil. Yarın (bugün) Mali ile oynayacaklar. Kupayı kazanırlarsa bizim onlara bir sürprizimiz olacak. Onlara çok güzel bir hediye vereceğiz. Takımdaki bütün futbolcularla 1 hafta boyunca birlikte olacağız.”
KUPAYI ALMAK KESİN ŞART
TAKIMI desteklemek adına şampiyonun gerçekleştiği Güney Afrika’ya üyelerini gönderdiklerini de açıklayan Elvis, verecekleri 1 haftalık ödülün şampiyonluk halinde geçerli olacağının da altını çizdi. Elvis ayrıca, çalışanlarına bu katkıdan dolayı teşekkür edilmesi gerektiğini de söyledi.
NİJERYA Milli Takımı’nın kadrosunda F.Bahçeli Joseph Yobo ile F.Bahçe’nın eski futbolcusu Emmanuel Emenike yer alıyor.
YEŞİL Kartallar, Afrika Kupasında bugün saat 17.00’de Mali ile finale çıkmak için kapışacak. Yarı finalin diğer maçında Burkina Faso ile Gana 20.30’da karşılaşacak.
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