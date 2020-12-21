Ağlatan takım ruhu

Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda bir ilk gerçekleşti... Milli sporcumuz Derin Tanrıyaşükür, asimetrik paralel aletinde 12.050 puan alarak üçüncü oldu ve bronz madalya kazandı. Derin Tanrıyaşükür’ün kazandığı bu madalya cimnastik tarihinde Türkiye’nin bu alanda ulusal şampiyonlarda aldığı ilk madalya oldu.
ŞANLI DA GÜMÜŞE UZANDI
Derin, Beyza Özen’i geçip kazandığı madalyanın ardından takım arkadaşına sarıldı. İki sporcumuz gözyaşları içinde birbirlerini tebrik etti. Bu arada tarihte ilk kez büyüklerde Göksu Üçtaş Şanlı, yer aletinde gümüş kazandı. Şanlı’nın ilk olarak altın kazandığı açıklandı fakat Romanya’nın itirazı ile Larisa’nın puanı 13.450’ye yükseldi ve Şanlı gümüşte kaldı
Lille'de gösterdiği harika performansla adından sıkça söz ettiren Yusuf Yazıcı, Fransız basınına konuştu. L'Eqiupe'e açıklamalar yapan milli futbolcumuz, “Milan maçı sonrası gazetenizde manşet olmuştum, size teşekkür ederim. Endişelenmeyin ama ben bu sezon sık sık gazetenizde manşet olacağım” ifadelerini kullandı.
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın evinde BB Erzurumspor'u 4-0 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi. İşte Dilmen'in sözleri...
Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 yendi. Maç sonu Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.
BB Erzurumspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, 4-0'lık beşiktaş maçı sonrası kadroda değişiklik sinyalleri verdi ve "Bu şehre kulübe aidiyet duygusu olan oyuncularla devam edeceğzi. Belki biraz ağır oluyor ama oyuncuların şapkayı önüne koymaları gerekiyor. Yarın itibariyle bazı değişiklikleri yapmak zorundayız" dedi.
Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında BB. Erzurumspor'u konuk ediyor.
Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 yendi.