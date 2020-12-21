Ağlatan takım ruhu

AKŞAM

Kadınlar Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda Derin Tanrıyaşükür gençler asimetrik paralelde arkadaşı Beyza Özen'i geçerek bronz madalya kazandı. İki arkadaş ağlayarak sevinçlerini paylaştı.

Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda bir ilk gerçekleşti... Milli sporcumuz Derin Tanrıyaşükür, asimetrik paralel aletinde 12.050 puan alarak üçüncü oldu ve bronz madalya kazandı. Derin Tanrıyaşükür’ün kazandığı bu madalya cimnastik tarihinde Türkiye’nin bu alanda ulusal şampiyonlarda aldığı ilk madalya oldu.

ŞANLI DA GÜMÜŞE UZANDI

Derin, Beyza Özen’i geçip kazandığı madalyanın ardından takım arkadaşına sarıldı. İki sporcumuz gözyaşları içinde birbirlerini tebrik etti. Bu arada tarihte ilk kez büyüklerde Göksu Üçtaş Şanlı, yer aletinde gümüş kazandı. Şanlı’nın ilk olarak altın kazandığı açıklandı fakat Romanya’nın itirazı ile Larisa’nın puanı 13.450’ye yükseldi ve Şanlı gümüşte kaldı