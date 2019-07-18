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  3. Afrika Kupası finali hangi kanalda? Senegal Cezayir maçı saat kaçta oynanacak?

Afrika Kupası finali hangi kanalda? Senegal Cezayir maçı saat kaçta oynanacak?

Afrika Kupası finali hangi kanalda" Senegal Cezayir maçı saat kaçta oynanacak"

Afrika Kupası finali hangi kanalda? arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Yaz aylarında futbolseverlerin izlemekten keyif aldığı maçlardan biri Afrika Kupası finali oluyor. Afrika Kupası'nda finalinde oynayacak olan Senegal Cezayir kıtanın en büyüğü olmak için yarın mücadele edecek. Peki Afrika Kupası finali hangi kanalda? diye merak ediyorsanız işte Senegal Cezayir maç saati..

Afrika Kupası finali hangi kanalda, saat kaçta? merak edilen konular arasında bulunuyor. Mısır'ın ev sahipliğinde bu sene 32'ncisi düzenlenen turnuvanın yarı finalinde, Cezayir ile Nijerya, başkentteki Kahire Uluslararası Stadı'nda karşılaştı. Senegal ile Cezayir arasındaki final maçı ise 19 Temmuz'da oynanacak. Futbolseverler Afrika Kupası finali hangi kanalda? diye merak etmeye başladı. İşte  Senegal Cezayir maç saati..

AFRİKA KUPASI FİNALİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? 

Afrika Kupası Finali, 19 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00’da Senagal ile Cezayir arasında oynanacak. Karşılaşma D-Smart platformunda yer alan Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak.

Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın yarı finalinde, Cezayir ile Nijerya, başkentteki Kahire Uluslararası Stadı'nda karşılaştı. 

Cezayir, Troost-Ekong'un 40. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Nijerya, Ighalo'nun 73. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirdi. 

Manchester City'de forma giyen Mahrez, 90 5'inci dakikada fileleri havalandırarak Cezayir'in sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı. Cezayir, turnuvadaki tek şampiyonluğunu kazandığı 1990'dan beri ilk, toplamda 3. kez finale yükseldi.  

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