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aksam.com.tr
  • 11 Ocak 2020 Cumartesi 08:27
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  • 11 Ocak 2020 Cumartesi 08:27

Advocaat Beşiktaşlı Oğuzhan'ı istiyor

Advocaat Beşiktaşlı Oğuzhan'ı istiyor

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Hollanda'nın Alegmeen Dagblad gazetesi, Feyenoord'un hocası Advocaat'ın, Hollanda doğumlu olan Oğuzhan Özyakup'la ilgilendiğini yazdı.

Hollanda'nın Alegmeen Dagblad gazetesi, Feyenoord'un hocası Advocaat'ın, Hollanda doğumlu olan Oğuzhan Özyakup'la ilgilendiğini yazdı. Haberde Feyenoord'un orta sahaya takviye için Oğuzhan konusunda Beşiktaş'la görüşmelere başlayabileceği üzerinde duruldu. Ozi'nin devre arası tatilinde Hollanda'da takım aradığı iddia edilmişti.

(Fotomaç)

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