Adriano'ya hapis cezası verildi

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Adriano, İspanya'da açılan davada vergi kaçırdığı iddiasını kabul etti ve hapis cezası verildi.

İspanya'da görülen dava sonunda 34 yaşındaki oyuncu, 14 ay hapis ve 1 milyon euro para cezasıyla karşı karşıya kaldı. Adriano'nun avukatları, hapis cezasının da para cezasına çevrilmesi için görüşmelerini sürdürüyor.

İSPANYA'DA 10 YIL FORMA GİYDİ

Sevilla ve Barcelona formalarıyla 10 yıl İspanya'da top koşturan Adriano için ilk etapta toplamda 3 yıl hapis cezası talep edildi. Brezilyalı oyuncunun yaklaşık olarak 650 bin euro vergi kaçırdığı iddia edilmişti.

VERGİDEN BAŞI DERDE GİREN İLK OYUNCU DEĞİL

Adriano, vergi konusunda İspanya'da başı derde giren ilk futbolcu değil.

Daha önce İspanya'da Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Javier Mascherano'ya da benzer cezalar verilmiş bu futbolcular milyonlarca euro ceza ödemişti.

(Sporx)