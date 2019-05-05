Adriano: Bedeli bizim için ağır oldu

Adriano şu ifadeleri kullandı:

"Dikkatsizliğin bedeli çok ağır oluyor tabii ki. Aslında bütün hafta boyunca çok iyi çalıştık. Gollerde büyük hatamız vardı. Bundan sonra rakiplerimizin alacağı sonuçlar da bizim için çok önemli olacak. Şimdi bu mağlubiyeti unutup, önümüze bakmamız lazım.

Bugün sahada %100'ümüz vermek için hazırlandım. Heyecanla kalan maçlarda bu formayı taşımaya devam edeceğim. Bundan sonraki maçlarda daha iyi bir takım oyunu ortaya koymalıyız. Kazanmaya geldik ama olmadı, kazanamadık."